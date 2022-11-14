Лыжероллерную трассу планируются вести в эксплуатацию в Самаре до конца 2022 года

На трассе заканчивают укладывать асфальт, устанавливают наружное освещение и сети связи. Фото: министерство спорта Самарской области

Лыжероллерную трассу для учебно-спортивного центра «Чайка» хотят вести в эксплуатацию до конца этого года. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин в своем телеграм-канале.

— На трассе заканчивают укладывать асфальт, устанавливают наружное освещение и сети связи. Сейчас возводят двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, — написал Николай Плаксин.

На новой лыжероллерной трассе будут круглогодично проводиться тренировки и официальные соревнования для профессиональных спортсменов. Помимо этого, любители лыжного спорта смогут устраивать массовые катания.

Общая длина трассы с асфальтовым покрытием и искусственным освещением составит 6,2 километра. Также в проекте предусмотрены мобильные трибуны на 100 посадочных мест. В зоне финиша будет установлено электронное информационное табло.

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