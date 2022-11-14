Бурение для строительства метро на ул. Полевой/Ново-Садовой в Самаре стартует в декабре 2022

Площадку на Полевой расширят - ограждения установят вплоть до Первомайской Фото: администрация Самары

В Самаре заключили два контракта на подготовку и разработку стартовых котлованов для строительства метро. Один из них выроют на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской, а второй — на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой. Работы на первом участке уже начались.

— На площадке в районе улицы Полевой продолжается вынос коммуникаций. После завершения этих работ специалисты займутся здесь бурением. Ориентировочный срок — начало декабря 2022 года, — сообщили в мэрии Самары.

В настоящее время рабочие расширяют площадку. Идет установка ограждений. Их смонтируют вплоть до улицы Первомайской. Сначала специалисты переустроят все коммуникации и проведут переподключение, а потом уже начнут работать в части свай.

Напомним, в котлованы опустят специальные механизированные комплексы — так называемые щиты. Они пойдут навстречу друг другу: со стороны Галактионовской и со стороны Полевой. Им предстоит преодолеть расстояние в 1600 м.

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