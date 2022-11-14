Дачные автобусы перевезли более 696 тысяч пассажиров в Самаре в 2022 году

В 2022 году дачные маршруты работали в Самаре с 1 мая по 31 октября Фото: администрация Самары

В Самаре подвели итоги дачных перевозок в 2022 году. С 1 мая по 31 октября в областной столице о садово-дачным маршрутам перевезли более 696 тысяч человек. Это на 7% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии города.

В 2022 году в Самаре работали 29 дачных маршрутов. На них задействовали более 50 автобусов средней и большой вместимости. Пассажиров перевозили и в будни, и в выходные. Как отметил глава департамента транспорта Сергей Маркин, в этом дачном сезоне жалоб от пассажиров на качество обслуживания почти не было.

Дачные перевозки возобновят в 2023 году. Возможно, они начнутся на 15 дней раньше обычного срока. Если позволит погода и состояние дорог, то автобусы начнут курсировать в сторону дач уже с середины апреля.

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