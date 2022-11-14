Поезд сбил насмерть 16-летнюю девушку в Похвитстневе 12 ноября 2022 года

ЧП произошло у железнодорожной станции в Похвистневе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшую субботу, 12 ноября 2022 года, у железнодорожной станции в Похвистневе произошло ЧП. Там поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку.

- Все случилось в районе проезда под железнодорожным мостом. В этом месте проводятся ремонтные работы. Проход для пешеходов закрыт, - сообщили местные жители в соцсетях. Они не исключают, что девушка попала под состав, когда пыталась перейти пути в наушниках.

Информацию о трагедии подтвердили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России. Обстоятельства гибели девушки пока точно неизвестны. Как пишет Волга Ньюс, в настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего. Проводится проверка.

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