Самарская администрация выдала разрешение компании «Альфа Стиль» на застройку 21 квартала

Весной участники публичных слушаний выступили единогласно против проекта. Фото: администрация Самары

В Самаре ООО «Альфа Стиль» выдали разрешение на застройку 21 квартала. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина, оно появилось на сайте мэрии.

Компания «Альфа Стиль», входящая в ассоциацию ГК «Берег», застроит высотными домами территорию площадью 3 639 «квадрата» на улице Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской и Венцека.

В марте 2022 года появились эскизы комплексной застройки 21 квартала, которые включали 9-этажный дом на 97 квартир, двухуровневый подземный паркинг и детские площадки.

Весной участники публичных слушаний выступили единогласно против проекта. Решение было связано с местоположением участка, превышением норматива высоты, архитектурным стилем и нехваткой социальных объектов.

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