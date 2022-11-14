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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:59

Самарская администрация выдала разрешение компании «Альфа Стиль» на застройку 21 квартала

Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии
Ирина СИНЕГУБОВА
Весной участники публичных слушаний выступили единогласно против проекта.

Весной участники публичных слушаний выступили единогласно против проекта.

Фото: администрация Самары

В Самаре ООО «Альфа Стиль» выдали разрешение на застройку 21 квартала. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина, оно появилось на сайте мэрии.

Компания «Альфа Стиль», входящая в ассоциацию ГК «Берег», застроит высотными домами территорию площадью 3 639 «квадрата» на улице Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской и Венцека.

В марте 2022 года появились эскизы комплексной застройки 21 квартала, которые включали 9-этажный дом на 97 квартир, двухуровневый подземный паркинг и детские площадки.

Весной участники публичных слушаний выступили единогласно против проекта. Решение было связано с местоположением участка, превышением норматива высоты, архитектурным стилем и нехваткой социальных объектов.

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