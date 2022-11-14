В Самарской области обнаружили 194 заболевших коронавирусом 14 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 13 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 14 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 194 случая коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 175 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 13 человек, умерло два пациента.

Специалисты провели 8060 лабораторных исследований на КВИ. Еще 172 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 22 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего новых случаев COVID-19 обнаружено 80 в г. Самаре, 70 – в г. Тольятти, 17 – в г. Сызрань, по 5 – в Хворостянском и Волжском районе, 4 – в г. Новокуйбышевск, 3 – в Шигонском районе, по 2 – в Похвистневском и Пестравском районе, в г. Похвистнево и г. Чапаевск, по 1 – в Сызранском районе и г. Октябрьск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.