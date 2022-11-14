В Самаре отменили приговор бывшему директору Поволжского государственного колледжа

Ранее руководителя колледжа приговорили к шести годам колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор экс-директору Поволжского государственного колледжа. Ранее он был признан виновным в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, руководитель ГБОУ «Поволжский государственный колледж» стал фигурантом уголовного дела в 2020 году. Следствие полагало, что он получил 144 тысячи рублей за незаконное зачисление двух абитуриентов для обучения по специальности «Право и организация социального обеспечения». В результате мужчину уволили с должности, началось расследование.

В июле текущего года суд признал обвиняемого виновным и приговорил к шести годам колонии общего режима. Защита не согласилась с решением и направила жалобу.

В пятницу, 11 ноября, облсуд отменил приговор, пишет ВолгаНьюс.

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