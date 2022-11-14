Власти Самары пообещали оперативно устранить последствия ураганного ветра

Глава Самары заверила, что городские службы стараются максимально быстро убрать поваленные деревья Фото: администрация Самары

Власти Самары пообещали оперативно устранить последствия непогоды, которая разыгралась в минувшие выходные. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября 2022 года, на совещании в городской мэрии.

По данным администрации Самары, сильный ветер повалил несколько деревьев. Зафиксированы падения на машины, жилые здания, газовые трубы, провода. Также из-за непогоды оказались повреждены светофоры и облицовка фасадов. К счастью, среди горожан никто не пострадал. Сейчас коммунальные службы работают над устранением последствий урагана.

- Да, у нас есть случаи упавших деревьев, оборванных проводов. Конечно, все это максимально быстро убираем и восстанавливаем, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются снег, метель и гололедица. Жителей призывают быть осторожнее, автомобилистам советуют перейти на зимнюю резину. Мэр подчеркнула, что все городские службы готовы к работе зимой. Они заранее запаслись песком, противогололедным материалом и переоборудовали технику.

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