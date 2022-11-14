В Самаре прошли широкомасштабные рейды полицейских с 11 по 13 ноября

За «тонировку» к ответственности привлекли 164 водителей.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 11 по 13 ноября полицейские выявили более 2200 различных правонарушений.
В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 59 водителей, а без водительских удостоверений – 3 жителя региона. Нарушили правила перевозки детей 52 раза.
Также зафиксировано 87 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 2185 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 164 водителей.
В отношении одного человека, который не привел автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь ему грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.
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