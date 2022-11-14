В Тольятти внимательная сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

За свою бдительность и неравнодушие Мария Гордеева получила награду. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти местная жительница сохранила крупную сумму денег благодаря внимательной сотруднице банка. Пожилая женщина хотела перевести средства по указке мошенников. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Эта история произошла 7 ноября 2022 года. Пенсионерке из Комсомольского района позвонили неизвестные и сообщили, что она может получить компенсацию за покупку медикаментов. Однако для этого она должна была оплатить налог в размере 58 тысяч рублей. Средства нужно было перевести на указанный неизвестным счет.

Женщина обратилась в банк, где ее приняла сотрудница Мария Гордеева. Девушке операция показалась подозрительной.

– Сотрудница, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным сотрудниками полиции для работников банка, не дала пенсионерке завершить финансовую операцию и немедленно сообщила о подозрительной сделке в полицию, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Бдительность Марии не осталась без внимания. Начальник УМВД по Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил девушке благодарственное письмо. Он также призвал остальных жителей к внимательности.

– В случае если вам звонят из «банка» и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте: тот, кто звонит вам – и есть мошенник. Немедленно прервите разговор. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, – отметил Хейрулла Ахмедханов.

В данный момент полицейские приступили к расследованию инцидента.

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