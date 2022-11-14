В Самарской области мужчине сильно понравилась куртка, и он ее украл из магазина

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти с витрины магазина в торговом центре на ул. Революционной 35-летний мужчина похитил куртку, стоимость которой составляет более 6,5 тысяч рублей.

— На одной из видеозаписей было видно, как посетитель взял куртку и, не оплатив товар, вышел из магазина, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Личность подозреваемого установили и задержали его. Им оказался безработный местный житель, который ранее уже был судим за грабеж. Мужчина полностью признал вину. Как выяснилось, ему сильно понравилась куртка, но денег купить не было, и он решил украсть и оставить себе.

Куртку вернули законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи за кражу предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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