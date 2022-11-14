Самарские волонтеры формируют комплекты дополнительной экипировки для участников СВО

В логистическом центре работают более сотни волонтеров / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжается сбор помощи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Комплектованием посылок занимаются волонтеры реготделения «Единой России».

В логистическом центре партии трудятся более сотни волонтеров. Они формируют комплекты дополнительной экипировки, которые приобрели специально для мобилизованных. В набор входят аптечка, теплые шапки и носки, перчатки, балаклавы и термобелье.

— Весь процесс сбора вещей выстроен, как на конвейере. Все разбито по этапам. Кто-то собирает теплые шапки, кто-то укомплектовывает лекарственные препараты, — поделился волонтер — студент Политехнического колледжа Никита Ганин.

Самарские волонтеры желают всем тем, кто сейчас находится в зоне СВО, упорства, терпения и здоровья. Отметим, что активисты помогают не только со сбором посылок, они еще работают на горячей линии 122 и оказывают посильную помощь семьям мобилизованных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал