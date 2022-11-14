Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 11:28

Самарские волонтеры формируют комплекты дополнительной экипировки для участников СВО

В посылки входят теплые носки и шапки, термобелье, балаклавы, перчатки и аптечки
Илона МАЙСКАЯ
В логистическом центре работают более сотни волонтеров / Фото: Единая Россия

В логистическом центре работают более сотни волонтеров / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжается сбор помощи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Комплектованием посылок занимаются волонтеры реготделения «Единой России».

В логистическом центре партии трудятся более сотни волонтеров. Они формируют комплекты дополнительной экипировки, которые приобрели специально для мобилизованных. В набор входят аптечка, теплые шапки и носки, перчатки, балаклавы и термобелье.

— Весь процесс сбора вещей выстроен, как на конвейере. Все разбито по этапам. Кто-то собирает теплые шапки, кто-то укомплектовывает лекарственные препараты, — поделился волонтер — студент Политехнического колледжа Никита Ганин.

Самарские волонтеры желают всем тем, кто сейчас находится в зоне СВО, упорства, терпения и здоровья. Отметим, что активисты помогают не только со сбором посылок, они еще работают на горячей линии 122 и оказывают посильную помощь семьям мобилизованных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал