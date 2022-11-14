Под Самарой добрый пенсионер одолжил незнакомцу денег, а тот вернул долг билетами из банка приколов

Благодаря полицейским пострадавший вернул свои средства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске добродушный местный житель поплатился за свою отзывчивость. Пенсионер одолжил деньги незнакомцу, а тот вернул ему подделку. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в начале июня. К 82-летнему мужчине подошел молодой человек. Он рассказал, что у него сломался грузовик, а денег на ремонт нет. Мошенник попросил у пенсионера в долг 180 тысяч рублей. Добрый мужчина снял деньги и отдал незнакомцу.

– Через неделю молодой человек принес одолженные денежные средства, завернутые в газету. Пенсионер только на следующий день разглядел, что в свертке находятся «деньги» банка приколов, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Полицейские установили личность мошенника. Им оказался 27-летний безработный самарец. Ранее он уже был судим за мошенничество. Задержанный во всем сознался и вернул деньги.

В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», он находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

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