Специалисты МФЦ продолжают проводить выездные приемы во всех районах Самары

Специалисты работают без предварительной записи. Фото: администрация Самары

Во внутригородских районах Самары продолжаются выездные приемы специалистами МФЦ в ресурсных центрах проекта «Мой дом». Об этом сообщает администрация Самары.

Так, 11 ноября прошла встреча с жителями поселка Кряж в Куйбышевском районе. На выездном приеме горожанам напоминают, как через «Госуслуги» заказывать справки, выписки, подавать заявления, записываться на приемы.

Как отмечает глава районной администрации, встречи со специалистами МФЦ в первую очередь востребованы у людей среднего и старшего возрастов. Также проект «Мой дом», запущенный в прошлом году, объясняет, куда жители могут обратиться за помощью, как добиться выполнений обязанностей от управляющей компанией.

В рамках проекта проходят обучающие семинары для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК, ТСН и активных жителей. В ресурсных центрах можно получить консультации по разным вопросам, информационную и юридическую поддержку.

Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. С графиком работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в ноябре и декабре 2022 года можно ознакомиться на сайте.

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