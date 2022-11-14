Стало известно, на сколько вырастут цены на газ в Самарской области с 1 декабря 2022 года

Сейчас жители региона платят 8,23 рубля за кубометр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2022 года в Самарской области вырастут цены на газ. Информацию сообщили в департаменте ценового и тарифного регулирования региона.

– Тарифы на газ для населения в Самарской области планируется проиндексировать не выше чем на 8,5 %. Это ниже текущего уровня инфляции, – отмечают в региональном департаменте.

Напомним, изначально индексация тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение была запланирована на 1 июля 2023 года. Однако правительство РФ решило перенести сроки на 1 декабря 2022-го.

В последний раз тарифы на газ увеличили 1 июля. Стоимость кубометра для граждан, имеющих газовую плиту или газовой водонагреватель, выросла с 7,99 до 8,23 рублей. Те, кто использует и плиты, и газовый водонагреватель, в данный момент платят 6,76 рублей за кубометр.

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