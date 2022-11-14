Сезон проката электросамокатов завершился в Самаре в середине ноября 2022 года

За минувший сезон самарцы проехали на самокатах около 3,5 млн км / Фото: vk.com/whooshbikeru

В Самаре завершился сезон проката электросамокатов. В понедельник, 14 ноября 2022 года, кикшеринг Whoosh объявил, что уходит на зимние каникулы

— За прошедший сезон самарцы проехали около 3,5 млн км на самокатах сервиса. Общее количество поездок выросло почти на 30%. Большинство арендовало самокаты, чтобы добраться от остановок до дома или работы, от дома — до ТЦ, а также центров деловой и социальной активности, — рассказали в пресс-службе кикшеринга.

Электросамокаты вернутся на улицы Самары в марте или апреле 2023 года. Это будет зависеть от того, когда сойдет снег и установится плюсовая температура.

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