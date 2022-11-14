У жительницы Самары арестовали иномарку из-за долга за воду пятилетней выдержки

Машину продадут, если самарчанка не выплатит долг в течение месяца / Фото: РКС-Самара

В Самаре ресурсники вместе с приставами наведались к должникам в Советский район. Итогом стал арест автомобиля одной из неплательщиц за воду. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

У жительницы дома на проспекте Карла Маркса обнаружился долг пятилетней выдержки. Женщина в течение долгого времени не платила за воду и канализацию. В итоге она задолжала ресурсникам почти 63 тысячи рублей.

Поскольку самарчанка не спешила добровольно погашать долг, к ней наведались приставы. Они арестовали принадлежащую женщине иномарку. Сразу после этого она пообещала погасить задолженность в течение одного месяца. Если горожанка не сделает этого в названный срок, то машину пустят с молотка. Авто продадут, а вырученные деньги пойдут на оплату задолженности.

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