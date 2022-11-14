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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 13:23

Житель Курской области избил жену палкой за несвоевременный заказ продуктов

Мужчина несколько раз ударил супругу по голове
Анастасия ФИЛАТОВА
На суде курянин раскаялся в содеянном

На суде курянин раскаялся в содеянном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 62-летнему жителю Курской области. Его признали виновным в нападении на супругу. Поводом для этого стал несвоевременный заказ продуктов.

Все случилось в августе 2022 года в Беловском районе Курской области. Местный житель, находясь подшофе, рассердился на жену. Ему не понравилось, что та не заказала своевременно продукты. Мужчина схватил палку и стал воспитывать супругу в духе «Домостроя».

Курянин несколько раз ударил женщину по голове и грозился убить. Потерпевшая заявила на мужа в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело. Недавно мужчина предстал перед судом. Как пишут «Курские известия», он признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

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