Подсветку включили в обновленном парке «Молодежный» в Самаре

Теперь парк по вечерам освещают сотни огней / Фото: Сергей Бобин

В Самаре включили подсветку в обновленном парке «Молодежный» в Промышленном районе. Недавно там завершился первый этап благоустройства, которое провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2022 году общественное пространство благоустроили со стороны улицы Ново-Вокзальной. Там сделали парковку, пандусы, ступени, велосипедные и пешеходные дорожки; высадили газон; обустроили детские и спортивные площадки. Также в парке обновили освещение.

По данным городской мэрии, в «Молодежном» установили высококачественные светильники двух видов: высокие 4-метровые из стали с порошковым покрытием и низкие из алюминия. Они не подвержены коррозии. Световое окно выполнено из высокопрочного пластика. Ему не страшны никакие вандалы.

Ранее блогер Сергей Бобин показал с высоты птичьего полета, как выглядит парк в темное время суток. Теперь по вечерам его освещают сотни огней.

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