В Самарскую область 15 ноября 2022 года придут заморозки и гололедица

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 15 ноября 2022 года ожидаются дневные и ночные заморозки. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на Приволжское УГМС.

Во вторник, 15 ноября, жителей региона ждет облачная погода, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов. Днем столбик термометра поднимается до -5. Порывы северо-западного ветра достигнут 6-11 метров в секунду, местами – 18 метров в секунду. Местами возможна гололедица.

В среду, 16 ноября, характер погоды во многом сохранится. Сильных порывов ветра не ожидается, а температура воздуха составит -1, -3 градуса.

В связи с неблагоприятной погодой водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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