Поисковики нашли советский истребитель в огороде села Ольховатка

Владелец дома не знал, что 79 лет назад в огород упал самолет / Фото: поисковый отряд "Курган"

Представители поискового отряда «Курган» обнаружили в сельском огороде неожиданную находку. Как оказалось, там со времен Великой Отечественной войны находятся остатки советского самолета-истребителя, пилота и невзорвавшаяся бомба весом 25 кг.

Артефакты прошлого поисковики нашли в огороде одного из домов села Ольховатка, которое во время Курской битвы оказалось на линии фронта. Они обнаружили фрагменты самолета, двигателя и радиатора. Также они раскопали детали парашютной системы, один кирзовый сапог, фрагмент шлемофона с телефоном.

Насколько известно, данная находка — истребитель марки ЯК. Он потерпел крушение в начале июля 1943 года во время сражения на Курской дуге. Как пишет kurskcity.ru, никто из жителей села не знал, что 79 лет назад там упал самолет. Личность пилота установить не удалось. Его останки захоронят у памятника артиллеристам следующей весной.

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