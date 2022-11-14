Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской и Наманганской областей

Документ был подписан в понедельник, 14 ноября. Фото: Светлана Осьмачкина

Самарская губерния будет укреплять сотрудничество с Наманганской областью республики Узбекистан в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Соответствующее соглашение в понедельник, 14 ноября, подписали губернатор Дмитрий Азаров и хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков.

– Надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться, охватывать новые направления, укрепляя добрые отношения между нашими государствами. Мы с удовольствием рассмотрим и ваши предложения по его развитию. Мы открыты к получению нового опыта и готовы делиться им абсолютно во сферах, – подчеркнул Дмитрий Азаров, добавив, что в дальнейшем возможно рассмотреть вопрос заключения аналогичных отдельных соглашений о сотрудничестве между городами и районами двух субъектов.

Шавкат Абдуразаков, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Узбекистана и Самарской области имеет большой потенциал развития.

– Наши страны всегда были самыми надежными и дружественными партнерами. Сейчас стратегическое сотрудничество и дружеские отношения вышли на совершенно новый уровень. Вот уже несколько лет руководство Наманганской и Самарской областей прилагают все возможные усилия для укрепления двусторонних межрегиональных отношений, что дает возможность для высокой динамики и эффективности. Необходимо в полной мере использовать огромный потенциал наших стран, наших регионов, – поделился Шавкат Абдуразаков.

В ходе встречи также был озвучен ряд предложений по сотрудничеству. В их числе – совместные проекты с предприятиями Самарской области из сфер транспорта, металлургии, металлообработки, производства пластмассовых изделий и продуктов питания. Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область может наладить экспорт продукции региональных промышленного и агропромышленного комплексов. Кроме того, на территории региона можно создать торгово-распределительный центр Наманганской области, а также совместные производства в текстильной промышленности.

Напомним, в апреле 2022 года экономическая миссия Самарской области, которую возглавляла заместитель председателя регионального правительства Наталья Катина, посещала Наманганскую область. В рамках визита были заложены перспективные направления сотрудничества. Ряд договоренностей уже реализуется.

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