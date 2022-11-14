Синоптики рассказали, когда снегопады придут в Самарскую область

Жителям региона обещают обильные осадки, а местами – метели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 ноября, Самарскую область накрыл небольшой снегопад. Обильные осадки заметили в нескольких районах губернии. Синоптики отмечают, что во второй половине недели жители региона еще сильнее ощутят начало зимы.

– Во второй половине недели ожидаются осадки разной интенсивности, преимущественно в виде снега и мокрого снега, а также усиление ветра и, местами, метель. При сохранении отрицательной температуры воздуха такие условия приведут к образованию снежного наката и гололедицы, – рассказали в Приволжском УГМС.

Во вторник, 15 ноября, в регионе ожидается небольшой снег. Столбик термометра опустится до -1, -6 градусов, а порывы северо-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

В среду, 16 ноября, температура воздуха сохранится. Направление ветра изменится на южное, его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Существенных осадков при этом не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.