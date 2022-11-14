Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном ДНР

Капитальный ремонт будет завершен в ближайшие недели. Фото: правительство Самарской области

Жители Самарской области продолжают оказывать помощь городу-побратиму Снежное ДНР. В данный момент они выполняют капитальный ремонт Центра первичной медико-санитарной помощи.

В здании уже заменили кровлю, окна и двери. Здесь также были установлены новые отопительная и канализационная системы. Уже стартовали отделочные работы. Капремонт будет полностью завершен в ближайшие недели.

Напомним, Самарская область первой в стране подписала соглашение о сотрудничестве с городом Снежное. Регион оказывает помощь по восстановлению инфраструктуры, экономики, развитию социальной сферы.

Работы находятся на контроле главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор неоднократно лично выезжал в Снежное – для того, чтобы форсировать проведение работ и оказать поддержку землякам, восстанавливающим мирную жизнь в городе.

По поручению губернатора был составлен список из 80 важных объектов, которые нуждаются в ремонте. В их числе – школы, поликлиники, детсады, ДК, детские спортивно-юношеские школы, больницы, а также дороги. По большинству объектов работы уже завершены.

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