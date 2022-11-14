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НовостиОбщество14 ноября 2022 15:34

«Быстро и без пробок»: самарцев удивил самолет во дворе жилого дома

Самарцев удивил самолет во дворе жилого дома в ноябре 2022 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцы поделились фотографиями произошедшего в социальных сетях. Фото: vk.com/dtp_163

Самарцы поделились фотографиями произошедшего в социальных сетях. Фото: vk.com/dtp_163

Необычную ситуацию в понедельник, 14 ноября, застали жители одного из районов Самары. Во дворе жилого дома они обнаружили настоящий самолет. Об этом самарцы рассказали в соцсетях.

На опубликованных фотографиях видно, что техника «припарковалась» напротив подъезда, прямо на проезжей части. А сверху на фюзеляже стоял мужчина.

Забавная картина стала поводом для шуток в социальных сетях.

– Может акция какая в магазине, решил не упускать момент. Или залетел домой на обед. Зато быстро и без пробок, – написали жители города в комментариях.

Некоторые даже внесли долю романтики в произошедшее. Пользователи соцсетей предположили, что парень таким образом решил сделать предложение своей возлюбленной.

Истинная причина странной «парковки» воздушного судна остается неизвестной.

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