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НовостиОбщество14 ноября 2022 16:08

Руководители самарского предприятия не доплатили сотрудникам 3,6 млн рублей

188 человек не получили зарплату за август 2022 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дело сдвинулось после вмешательства прокуратуры.

Дело сдвинулось после вмешательства прокуратуры.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре компания «Эмульсионные технологии» попала под пристальное внимание прокуратуры. Представители надзорного органа выяснили, что руководители не доплатили сотрудникам зарплату.

Как сообщили в прокуратуре города, у компании образовалась задолженность за август текущего года. Заработанные деньги не получили 188 человек. Общий долг перед коллективом составил 3,6 млн. рублей.

– Директору предприятия внесено представление, в интересах работников в суд направлены исковые заявления о взыскании заработной платы и морального вреда, – рассказали в прокуратуре Самары.

Отмечается, что акты были удовлетворены. Сейчас задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

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