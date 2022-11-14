Руководители самарского предприятия не доплатили сотрудникам 3,6 млн рублей

Дело сдвинулось после вмешательства прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре компания «Эмульсионные технологии» попала под пристальное внимание прокуратуры. Представители надзорного органа выяснили, что руководители не доплатили сотрудникам зарплату.

Как сообщили в прокуратуре города, у компании образовалась задолженность за август текущего года. Заработанные деньги не получили 188 человек. Общий долг перед коллективом составил 3,6 млн. рублей.

– Директору предприятия внесено представление, в интересах работников в суд направлены исковые заявления о взыскании заработной платы и морального вреда, – рассказали в прокуратуре Самары.

Отмечается, что акты были удовлетворены. Сейчас задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

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