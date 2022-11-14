Самарский журналист рассказал о своей первой зарплате после мобилизации

Помимо зарплаты, журналисту прислали единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский журналист Илья Круговой, который был призван на службу в рамках частичной мобилизации, рассказал о своей первой зарплате в качестве военнослужащего. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

– Всем мобилизованным нашего батальона перечислено первое жалование с момента мобилизации. Так, моя зарплата за 5 дней составила 30 тысяч рублей. Полную выплату за месяц мы получим уже в декабре, – поделился Илья Круговой.

Ранее журналисту, как и ряду других мобилизованных, была начислена выплата в размере 50 тысяч рублей, учрежденная губернатором Самарской области в октябре 2022 года. Сумма поступила на банковские карты военнослужащих.

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