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НовостиОбщество14 ноября 2022 16:37

Самарский журналист рассказал о своей первой зарплате после мобилизации

По словам мужчины, он получил первое жалование за 5 дней службы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Помимо зарплаты, журналисту прислали единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Помимо зарплаты, журналисту прислали единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский журналист Илья Круговой, который был призван на службу в рамках частичной мобилизации, рассказал о своей первой зарплате в качестве военнослужащего. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

– Всем мобилизованным нашего батальона перечислено первое жалование с момента мобилизации. Так, моя зарплата за 5 дней составила 30 тысяч рублей. Полную выплату за месяц мы получим уже в декабре, – поделился Илья Круговой.

Ранее журналисту, как и ряду других мобилизованных, была начислена выплата в размере 50 тысяч рублей, учрежденная губернатором Самарской области в октябре 2022 года. Сумма поступила на банковские карты военнослужащих.

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