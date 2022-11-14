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НовостиОбщество14 ноября 2022 17:25

Артисты Узбекистана выступили с концертом в Самарской области в ноябре 2022 года

Творческий вечер состоялся в Самарском академическом театре оперы и балета
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Выступление прошло в рамках визита делегации Узбекистана в регион.

Выступление прошло в рамках визита делегации Узбекистана в регион.

Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 14 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоялся концерт артистов из Узбекистана. Мероприятие прошло в рамках визита делегации в регион.

На малую сцену вышли творческие коллективы Узбекской государственной филармонии, студенты и выпускники государственной консерватории республики, победители и лауреаты международных песенных и танцевальных конкурсов.

– Очень приятно, что среди зрителей концерта присутствуют представители разных конфессий, диаспор, студенты, которые приехали учиться в Самарскую область из Узбекистана, – отметил хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков. Он также пригласил самарские творческие коллективы выступить на сценах Узбекистана.

Губернатор Самарской области, в свою очередь, поблагодарил артистов за концерт.

– Спасибо за ваше искусство. Приезжайте в Самарскую область чаще, чтобы радовать нас своим творчеством, – обратился к выступающим Дмитрий Азаров.

Напомним, в рамках визита главы Самарской и Наманганской областей также подписали соглашение о сотрудничестве.

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