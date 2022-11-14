«Родненькие, вы - наше будущее»: самарские военнослужащие поблагодарили детей за трогательные письма

Слова благодарности мужчины записали на видео. Фото: скриншот с видео

Теплый привет с фронта получили жители Самарской области от военнослужащих. Мужчины поблагодарили земляков за поддержку.

- Друзья! Шлем вам привет с фронта. Хотим сказать слова благодарности жителям Армавира, Ростова, Самары, Тольятти и других городов России. Мы читаем письма, и нам очень приятно видеть слова поддержки, – обратились к землякам военнослужащие.

Бойцы также зачитали трогательные письма, которые им прислали ребята. В каждой строчке – добрые, милые, теплые слова.

– Здравствуй, дорогой солдат. Служба твоя нелегка, но очень важна для нашей страны. Так хочется, чтобы был мир. Я знаю, что тебе нелегко, ты рискуешь своей жизнью. Мы гордимся тобой. Я желаю тебе, солдат, справиться со всеми трудностями, которые встречаются на твоем военном пути. Пусть это будет путь добра, справедливости, победы, – написала ученица 3-го класса школы №55 г. Тольятти.

Военнослужащие признались, что остались под впечатлением от каждого письма.

– Родненькие, спасибо вам за поддержку. Вы – наше будущее, – отмечают герои СВО.

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