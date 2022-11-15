Три самарских спектакля отметили по итогам фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»

Спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» театра «Самарская площадь» взял гран-при фестиваля. Фото: администрация Самары

С 8 по 13 ноября в Самаре на сцене театра «Камерная сцена» проходил четвертый всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Участниками стали восемь коллективов из Санкт-Петербурга, Тамбова, Арзамаса, Тольятти и Самары.

— Фестиваль собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы, — рассказали в администрации Самары.

Всего за время проведения фестиваля было показано девять спектаклей, их зрителями стали около 2 тысяч человек. По итогам фестиваля «Русская классика. Страницы прозы» было отмечено три спектакля самарских театров.

Так, спектакль «Здорово, родня!» театра «Витражи» взял номинацию «Актерский ансамбль». Актриса спектакля «Элья и Маргарита» театра «Камерная сцена» Ольга Базанова получила специальный приз.

Спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» театра «Самарская площадь» выиграл в номинации «Лучший спектакль» и взял гран-при фестиваля.

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