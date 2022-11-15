В Самарской области после застолья мужчина похитил с оставленной приятелем карты деньги

Владельца банковской карты, на которую переводили денежные средства, задержали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области 50-летний местный житель после застолья нашел в своем доме телефон и банковскую карту приятеля и перевел себе деньги.

— 54-летний местный житель сообщил, что около недели назад он потерял телефон и банковскую карту. В тоже время с его расчетного счета списали более 35,6 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Владельца банковской карты, на которую переводили денежные средства, задержали. Как выяснилось, после застолья мужчина сам оставил пропавшие вещи в доме подозреваемого. Хозяин дома этим воспользовался. Для перевода денег он сменил пароль в мобильном приложении.

Когда первая попытка удалась, 50-летний мужчина перевел себе деньги и потратил их на собственные нужды. Ранее местный житель к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ущерб мужчине возмещен полностью.

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