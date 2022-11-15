Самарские дороги сковали девятибалльные автомобильные пробки утром 15 ноября

Автомобилисты отмечают, что сегодня добраться до работы сложнее, чем обычно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 ноября, в Самаре утренние пробки вновь достигли 9 баллов. На городских улицах сковано движение.

Карты "2ГИС" показывают, что проехать сложно на нескольких улицах города. Так, самарцы стоят в пробках на улицах Ново-Садовая, Советской Армии, Ново-Вокзальная, Стара-Загоры Бубнова, Аминева, Клиническая а также проспектах Кирова и Ленина, Московском шоссе и других.

По сообщению очевидцев, одной из улиц произошло ДТП. Фото: "2ГИС"

Как сообщают очевидцы, в Промышленном районе произошло ДТП в среднем ряду на улице Ново-Садовой возле пересечения с Советской Армией. С этим, в том числе, и связано затрудненное движение. ГУ МВД по Самарской области на данный момент информацию не комментируют. Автомобилисты отмечают, что сегодня добраться до работы сложнее, чем обычно.

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