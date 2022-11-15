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НовостиОбщество15 ноября 2022 5:41

Самарские дороги сковали девятибалльные автомобильные пробки утром 15 ноября

Жители отмечают затрудненное движение на разных улицах города
Ирина СИНЕГУБОВА
Автомобилисты отмечают, что сегодня добраться до работы сложнее, чем обычно.

Автомобилисты отмечают, что сегодня добраться до работы сложнее, чем обычно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 ноября, в Самаре утренние пробки вновь достигли 9 баллов. На городских улицах сковано движение.

Карты "2ГИС" показывают, что проехать сложно на нескольких улицах города. Так, самарцы стоят в пробках на улицах Ново-Садовая, Советской Армии, Ново-Вокзальная, Стара-Загоры Бубнова, Аминева, Клиническая а также проспектах Кирова и Ленина, Московском шоссе и других.

По сообщению очевидцев, одной из улиц произошло ДТП. Фото: "2ГИС"

По сообщению очевидцев, одной из улиц произошло ДТП. Фото: "2ГИС"

Как сообщают очевидцы, в Промышленном районе произошло ДТП в среднем ряду на улице Ново-Садовой возле пересечения с Советской Армией. С этим, в том числе, и связано затрудненное движение. ГУ МВД по Самарской области на данный момент информацию не комментируют. Автомобилисты отмечают, что сегодня добраться до работы сложнее, чем обычно.

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