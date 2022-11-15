Самарскую область накроет пятибалльная магнитная буря перед ближайшими выходными

Врачи советуют ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу и субботу, 18 и 19 ноября 2022 года, Самарскую область накроет пятибалльная геомагнитная буря, по данным синоптиков my-calend.

Пик придется именно на эти два дня. Пять баллов означает, что буря будет умеренной силы. До этих дней 15, 16 и 17 ноября геомагнитные колебания будут незначительны.

Чувствительным жителям региона во время геомагнитных бурь рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться и достаточно спать, поддерживать тонус организма через прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

Помимо этого, врачи советуют ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет, а также следить за своим здоровьем.

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