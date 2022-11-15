Ответ отрицательный - это хорошо: узнай, зачем нужен тест на ВИЧ

Тест на ВИЧ - способ защитить себя и близких Фото: Самарский СПИД-центр

Регулярная проверка на ВИЧ - долг каждого ответственного человека и перед собой, и перед обществом. Своевременно поставленный диагноз - это залог успешного лечения: антиретровирусная терапия эффективно сдерживает развитие болезни и позволяет жить долго и счастливо. Еще один важный аргумент «за» - безопасность родных и близких. В Самарской области пройти тест на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении, в котором вы закреплены. Также бесплатно сдать тест можно в отделениях Самарского СПИД-центра, при желании анонимно - в этом случае результаты вам сообщат устно, без выдачи документального подтверждения.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter