Вечно молодой: нужно ли студентам сдавать тест на ВИЧ?

Молодость - время здоровья

17 ноября во многих странах отмечают Международный день студентов - прогрессивной молодежи, с готовностью идущей навстречу новым знаниям и открытиям. К сожалению, многие представители студенческого сообщества открыты не только для научных экспериментов, но и для опытов в личной жизни. Однако принцип «гуляй, пока молодой» хорош не всегда, а заблуждение «я слишком молод, чтобы со мной случилось что-то плохое» не работает с ВИЧ-инфекцией. Вирус иммунодефицита человека одинаково поражает взрослых, студентов и даже детей - для этого даже не нужно быть в группе риска (употреблять наркотики или иметь беспорядочные половые контакты). Но риск существенно ниже, если вести здоровый образ жизни и не пускаться во все тяжкие. А еще - регулярно сдавать тест на ВИЧ: даже став носителем опасного вируса, можно благодаря антиретровирусной терапии жить долго и счастливо, обезопасив друзей и родных.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter