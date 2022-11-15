В Самаре полицейские ищут свидетелей ДТП, в котором водитель сбил 85-летнюю женщину и скрылся

Автомобиль двигался задним ходом по дворовому проезду дома.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре неизвестный водитель сбил 85-летнюю женщину и скрылся с места ДТП, не оказав помощи. Полицейские ищут очевидцев.
— Из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении женщины с травмами, полученными в ДТП 12 ноября, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Около 13:00 водитель на автомобили двигался задним ходом по дворовому проезду дома 23 пр. Металлургов и напротив четвертого подъезда наехал на 85-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении.
Водитель не оказал помощи и скрылся с места происшествия. Пенсионерка сама обратилась в лечебное учреждение и после обследования была госпитализирована. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефонам: (846) 9519121 или 102.
За оставление места ДТП водителям грозит лишение прав до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Может наступить и уголовная ответственность.
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