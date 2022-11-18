«Букет» на память: как беспорядочные связи повышают риск заражения ВИЧ

Верность - лучшая профилактика ВИЧ-инфекции Фото: Александр Тягин

Многие опасные заболевания передаются половым путем, и риск получить их растет прямо пропорционально количеству беспорядочных связей. Даже если у вас было всего три таких партнера, а у них - тоже по три, в сумме можно получить «наследство» от девяти человек. В этом «букете» может оказаться и ВИЧ-инфекция. Не каждый ВИЧ-положительный знает о своем диагнозе, а менее ответственный, даже зная, может не поделиться с вами этой информацией. Помните: лучший способ обезопасить себя и своих близких от заражения - это крепкие здоровые моногамные отношения, ведь даже средства контрацепции не обеспечивают 100-процентной защиты.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

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