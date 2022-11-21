Дай пять: ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия

Обнимайтесь на здоровье!
Фото: Иван МАКЕЕВ
21 ноября в календаре праздничных дат является Всемирным днем приветствий. Можно ли подхватить ВИЧ, подкрепив «привет!» дружеским рукопожатием? В отличие от коронавируса, нельзя. Рукопожатия, объятия, поцелуи с ВИЧ-положительным человеком не опасны, так же как использование общих полотенец, посуды, постельного белья, занятия в одном бассейне или посещение одной школы. Опасный вирус передается только тремя способами: через кровь, незащищенные половые контакты и от ВИЧ-положительной матери к ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания), поэтому здоровайтесь на здоровье!
Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226
г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а
г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25
г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15
г. Сызрань, ул. Советская, д. 17