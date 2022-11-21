Дай пять: ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия

Обнимайтесь на здоровье! Фото: Иван МАКЕЕВ

21 ноября в календаре праздничных дат является Всемирным днем приветствий. Можно ли подхватить ВИЧ, подкрепив «привет!» дружеским рукопожатием? В отличие от коронавируса, нельзя. Рукопожатия, объятия, поцелуи с ВИЧ-положительным человеком не опасны, так же как использование общих полотенец, посуды, постельного белья, занятия в одном бассейне или посещение одной школы. Опасный вирус передается только тремя способами: через кровь, незащищенные половые контакты и от ВИЧ-положительной матери к ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания), поэтому здоровайтесь на здоровье!

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter