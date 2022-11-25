ВИЧ не преграда для семьи: как с опасным диагнозом родить здорового малыша

ВИЧ-положительные мамы могут рожать и растить здоровых малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 ноября в России отмечают День матери. Дать жизнь новому человеку - величайшее предназначение женщины, и даже положительный ВИЧ-статус не является к этому препятствием. Главное - вовремя о нем узнать и подготовиться к рождению ребенка с помощью соблюдения всех рекомендаций врачей. В Самарской области СПИД-центры есть в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Здесь будущая мама может проходить все обследования и получать необходимые противовирусные лекарства, позволяющие малышу появиться на свет абсолютно здоровым.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter