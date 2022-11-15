Жительница Жигулевска взяла в кредит 6,3 млн рублей и «подарила» мошеннику

Женщина поверила голосу в трубке и осталась без денег
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Еще одна жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников. 30-летняя женщина из Жигулевска доверилась «сотруднику банка» и лишилась более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в один из дней женщине позвонил неизвестный. Он представился работником финансовой организации и предложил защитить деньги от мошенников. Собеседник убедил жительницу Жигулевска оформить кредиты. Сумма заема, который она взяла, составила 6 395 000 рублей.
Все эти деньги женщина перевела на указанные звонившим счета. Сразу после этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Жительница Жигулевска поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Облглавк призывает самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести сбережения на другие счета. При поступлении подобных звонков нужно сразу же прервать разговор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.