Общественное голосование акции «Народное признание» стартовало в Самарской области 15 ноября 2022

Жители региона смогут проголосовать за номинантов акции до 30 ноября 2022 года Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 15 ноября 2022 года, в Самарской области стартовало общественное голосование XV акции «Народное признание». Достойных номинантов определят жители региона.

В этом году на участие в акции подали рекордные 695 заявок. Это на 30% больше, чем в 2021-м. От Самары было подано 97 заявок, от Тольятти – 62, от Волжского района – 58, Сергиевского – 40, Красноармейского – 37. Среди номинантов: педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники. Все те, кто проявил себя в той или иной сфере и внес вклад в развитие региона.

– Акция стала традицией Самарской области – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь, за спасение людей, за умение дарить радость, – сказал губернатор Дмитрий Азаров.

В финальном голосовании «Народного признания» примут участие 60 человек. Они поборются за победу в шести номинациях: «Признание и Уважение», «Память и Слава», «Наследники Победителей», «Единство и Успех», «Мы Вместе» и «Герои нашего времени».

Информация о номинантах размещена на сайте областного правительства. Общественное голосование продлится до 30 ноября 2022 года. Оно будет проходить в двух форматах: онлайн и в специальных пунктах в муниципалитетах.

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