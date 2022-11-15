Тарифы на капремонт поднимут в Самарской области с 1 января 2023 года

Минимальный размер взноса на капремонт хотят увеличить в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2023 году изменят минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в МКД. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас минимальный размер взноса для жителей домов до 5 этажей составляет 7,27 рубля за 1 кв. м, а собственников квартир в домах от 6 этажей – 8,36 рубля. В следующем году планируется установить тарифы в 7,92 и 9,11 рубля соответственно.

В пояснительной записке к документу говорится, что в 2022 году был проведении расчет необходимого размера взноса. Для МКД до 5 этажей он должен быть 11,35 рубля, а для домов от 6 этажей – 11,12 рубля. Однако тарифы решили установить ниже этих значений, чтобы они были доступны для граждан.

В настоящее время проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Если его одобрят и примут, то новые тарифы начнут действовать уже с 1 января 2023 года.

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