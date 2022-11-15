В самарском аэропорту мужчина пытался вывезти из России 225 упаковок лекарств

Такие товары в данном количестве подлежат таможенному декларированию. Фото: самарская таможня

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара обнаружили у пассажира рейса Самара –Душанбе незадекларированные лекарственные препараты.

— При прохождении таможенного контроля мужчина проследовал по «зеленому» коридору, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, — сообщает пресс-служба самарской таможни.

В ручной клади пассажира находилось 225 упаковок лекарственных препаратов. По словам мужчины, таблетки он вёз для себя, своей семьи и соседей. Однако такие товары в данном количестве подлежат таможенному декларированию и не позволяют их отнести к товарам для личного пользования.

В настоящий момент возбуждено дело об административном правонарушении.

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