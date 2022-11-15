«Газель» протащила несколько метров сбитую женщину на ул. XXII Партсъезда в Самаре

Водитель не заметил пешехода на "зебре" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 14 ноября 2022 года, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 6:10 на улице XXII Партсъезда под колеса «Газели» угодила женщина-пешеход. Момент аварии попал на запись видеокамеры.

- По данным сотрудников ГИБДД, 64-летний водитель, двигаясь в направлении проспекта Карла Маркса, напротив дома № 154а по улице XXII Партсъезда, сбил 36-летнюю женщину. Та пересекала дорогу по пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Судя по кадрам, женщина только начала переходить дорогу, как ее снесла «Газель». Автомобиль несколько метров протащил пострадавшую по дороге. Она получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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