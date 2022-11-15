Самарские приставы передали на уничтожение более 1,6 тысяч литров алкоголя

Суд признал нарушителей виновными в совершении административных правонарушений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебные передали на уничтожение 1 605 литров алкогольной продукции из 22 заведений, которые нарушили требования.

— Индивидуальные предприниматели и юридические лица продавали алкоголь без соответствующих сертификатов и документов, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Суд признал нарушителей виновными в совершении административных правонарушений. Теперь им придется закрыть нелегальный бизнес, так как весь реализуемый алкоголь подлежит уничтожению.

Судебные приставы приехали на место нелегальной продажи и конфисковали спиртосодержащие напитки. Всю алкогольную продукцию передали в Росалкогольурегулирование, специалисты которого должны в обязательном порядке уничтожить ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.