В Самарской области выявили 194 новых случаев коронавируса 15 ноября 2022 года

Специалисты провели 3341 лабораторное исследование на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 15 ноября 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 194 случая коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 187 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 26 человек, умерло два пациента.

Специалисты провели 3341 лабораторное исследование на КВИ. Еще 157 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 37 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего новых случаев COVID-19 было обнаружено 59 в г. Самаре, 53 в г. Тольятти, 9 в Похвистневском районе, 8 в г. Сызрань, 7 в Приволжском районе, по 6 в Нефтегорском районе, г. Похвистнево и г. Октябрьск, 5 в Шигонском районе, по 4 в Безенчукском районе, г. Отрадный, г. Чапаевск, по 3 в Ставропольском районе и г. Новокуйбышевск.

По 2 новых случая оказалось в Камышлинском, Шенталинском, Алексеевском, Сызранском, Елховском и Большечерниговском районах, по 1 в Челно-Вершинском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком, Клявлинском, Исаклинском и Кошкинском районах.

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