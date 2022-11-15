Выставка графики Роберта Фалька и живописи Валентины Диффинэ-Кристи откроется в Самаре

Сотрудники музея уверяют, что у двух художников есть много общего. Фото: самарский художественный музей

В самарском художественном музее 17 ноября в 18:00 откроется выставка «СВЕТ И ВОЗДУХ», которая объединит графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.

— В одном выставочном пространстве будут представлены 28 рисунков Роберта Фалька и 32 живописных произведения Валентины Диффинэ-Кристи, — рассказали в музее.

Полное собрание графики будет представлено из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова, а живопись – из коллекции исследователя творчества художницы. Выставка будет работать до 15 января 2023 года.

Сотрудники музея уверяют, что двух художников, представленных на выставке, роднит тяготение к портрету, пейзажу и натюрморту, а также отсутствие сюжета, отказ от большой тематической картины с идеологической составляющей и интерес к решению сугубо живописных задач.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.