Выставка графики Роберта Фалька и живописи Валентины Диффинэ-Кристи откроется в Самаре

Сотрудники музея уверяют, что у двух художников есть много общего. Фото: самарский художественный музей
В самарском художественном музее 17 ноября в 18:00 откроется выставка «СВЕТ И ВОЗДУХ», которая объединит графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.
— В одном выставочном пространстве будут представлены 28 рисунков Роберта Фалька и 32 живописных произведения Валентины Диффинэ-Кристи, — рассказали в музее.
Полное собрание графики будет представлено из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова, а живопись – из коллекции исследователя творчества художницы. Выставка будет работать до 15 января 2023 года.
Сотрудники музея уверяют, что двух художников, представленных на выставке, роднит тяготение к портрету, пейзажу и натюрморту, а также отсутствие сюжета, отказ от большой тематической картины с идеологической составляющей и интерес к решению сугубо живописных задач.
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