Самарец пырнул посетителя кафе ножом и спрятался в подвале

Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом 56-летний местный житель. Его обвиняют в нападении с ножом на посетителя кафе, расположенного на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в дневное время. Двое посетителей общепита что-то не поделили. Между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Один из мужчин выхватил нож и ударил им своего оппонента в живот. После этого злоумышленник убежал из кафе. От его рук пострадал 46-летний житель Самары. Его травма оказалась серьезной. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Что касается подозреваемого, то его нашли в одном из подвалов на улице Физкультурной. Он признал свою вину. Рассказал, что нож выкинул в урну, когда убегал из кафе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Недавно расследование было завершено. Материалы передали на рассмотрение в Советский районный суд. Самарцу может грозить до 10 лет лишения свободы.

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