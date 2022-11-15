Юная вокалистка из Самары встретилась с Полиной Гагариной

Наградой Екатерине стал личный мастер-класс у Полины Гагариной.

Онлайн-курс «Студия Полины Гагариной» проходил на сайте проекта «Поколение М». В нем принимали участие вокалисты в возрасте 15 – 18 лет со всей России. Юные таланты занимались вокалом в рамках видео-уроков со знаменитой певицей, а для участия в конкурсе нужно было записать свое выступление и загрузить его на сайт.

Самарская вокалистка Екатерина Альмендеева одержала победу с своей версией хита Cold Heart от Элтона Джона и Дуа Липы. Наградой стал личный мастер-класс от Полины Гагариной: Екатерина вместе с победительницей прошлого года Анной Ляшенко из Тольятти встретились с Полиной, продемонстрировали свои таланты, задали все «главные» вопросы и, конечно, получили памятные подарки.

Екатерина – двукратная победительница проекта «Поколение М»: несколько лет назад она заняла первое место в номинации «SUPER-HIT» и выступила на концерте «Поколение М: Blog&Voice» с участием популярных блогеров и звёзд телешоу. Девушка занимается вокалом с шести лет, сейчас учится в Самарском музыкальном училище на отделении эстрадного вокала, сама пишет тексты и музыку к песням, создает аранжировки и записывает каверы. А в прошлом году сестра Екатерины – София – стала победительницей конкурса «Третьяковская галерея-online».

«Я не первый год слежу за «Поколением М», принимала участие в концерте с популярными блогерами - это был классный опыт. Сейчас все мое время уходит на музыку, уроки и время с семьей. Вдохновение приходит тогда, когда я занимаюсь музыкой. И чем больше я работаю, тем больше вдохновение. Я все время с головой в вокале, люблю делать каверы, веду свой канал на YouTube, мечтаю принять участие в телевизионном проекте, где я могла бы спеть», — рассказала Екатерина Альмендеева.

«В этом году Самарская область вошла в число лидеров по количеству участников в конкурсах «Поколения М». У нас есть призеры в разных номинациях - фото, танцах, рисовании, вокале. Мы поздравляем победителей и уверены, что этот опыт не только оставит яркие впечатления, но и даст ребятам мотивацию для дальнейшего развития. Сейчас на сайте «Поколения М» запущены конкурсы нового сезона, так что каждый ребенок может найти интересное ему направление и побороться за призовое место», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

О программе «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта – pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.