Самарские журналисты и блогеры смогут принять участие в конкурсе на премию Василия Пескова «Окно в природу»

Поучаствовать в конкурсе могут все те, кто любит путешествовать и делиться своими впечатлениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские журналисты, фотографы и блогеры могут поучаствовать в VI Всероссийском конкурсе на премию Василия Пескова «Окно в природу». Его запустили «Комсомольская правда» и «Транснефть».

Принять участие в конкурсе могут все те, кто путешествует по России, любит фотографировать и делиться своими впечатлениями об уникальной природе родной страны. Работы необходимо отправлять на почту media@phkp.ru. Их будут принимать до 26 ноября 2022 года.

Авторов лучших заметок в блогах и публикаций в СМИ ждут премии имени Василия Пескова. Приз за первое место – 100 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч, за третье – 30 тысяч. Подробнее о том, как принять участие в конкурсе и какие требования предъявляются к работам, можно узнать тут.

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